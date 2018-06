Que suspeitas recaem sobre as seguradoras?

Segundo o comunicado da Autoridade da Concorrência de 8 de Julho de 2017, está em causa indícios de cartel. Ou seja, as empresas terão combinado entre si os preços a praticar ou que não apresentariam propostas aos clientes das suas concorrentes.

As práticas de cartelização são permitidas?

Não. A Lei da Concorrência prevê no artigo 9º que são “proibidos os acordos entre empresas, as práticas concertadas entre empresas e as decisões de associações de empresas que tenham por objecto ou como efeito impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional”. Especificando no mesmo artigo que se enquadram aqui a fixação, “de forma directa ou indirecta” dos “preços de compra ou de venda ou quaisquer outras condições de transacção” ou a repartição dos mercados.

Se as empresas vierem a ser condenadas, que penalizações poderão sofrer?

A Lei da Concorrência prevê que este tipo de infracções poderá levar à aplicação de coimas que, no limite, podem atingir 10% do volume de negócios da empresa tendo como referência o ano anterior à decisão da Autoridade da Concorrência.

O que é o Programa da Clemência?

Este programa está previsto na Lei da Concorrência e determina as condições em que pode haver dispensa ou redução da coima em processos de contra-ordenação por infracção às regras de concorrência. As práticas que podem ser abrangidas pelo Programa de Clemência são acordos ou práticas concertadas entre duas ou mais empresas concorrentes, como a cartelização. A lei estabelece as condições em que uma empresa - que denuncie à Autoridade da Concorrência um acordo, designadamente um cartel, em que tenha participado - pode obter dispensa total de coima (imunidade) ou redução até 50% da coima aplicável à infracção em questão.

A Tranquilidade poderá obter imunidade?

Aparentemente sim. Segundo as informações recolhidas pelo PÚBLICO, a empresa terá denunciado uma prática que indicia práticas de cartelização e terá sido essa denúncia que permitiu à Autoridade da Concorrência já ter efectuado buscas e apreensão de documentos. A própria seguradora Unidas (onde se agrupa a Tranquilidade, a Açoreana, a Logo e a T-Vida) escreveu no relatório e contas relativo a 2017 que existia um processo aberto pela Autoridade da Concorrência e que estava “a colaborar plenamente com a Autoridade da Concorrência no referido processo”, adiantando que previa que não viesse a ocorrer “a aplicação de uma coima no referido processo” uma vez que tal não era “antecipado pelos assessores jurídicos a acompanhar esta matéria”.