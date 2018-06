O terceiro jogo da final do campeonato de futsal foi impróprio para cardíacos. Num encontro que teve três mudanças de liderança, o Benfica derrotou o Sporting por 6-9, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e ficou em vantagem no play-off. Os “leões” até começaram bem, mas as “águias” deram uma boa resposta. A recta final do tempo regulamentar parecia qua se ia pintar só de verde e de branco, mas os benfiquistas frustraram esse plano. O jogo foi a prolongamento e aí foi mesmo só Benfica, que pode sagrar-se campeão na quarta-feira.

A fazer jus a uma final, o terceiro confronto entre Sporting e Benfica teve uma primeira parte muito intensa. Os anfitriões começaram por cima e criaram muitas oportunidades perto da baliza adversária, obrigando o guardião Cristiano a aplicar-se. Ao minuto seis, Fortino serve Pany Varela, que faz o primeiro da partida. Estava confirmado o bom início “verde e branco”.

O jogo também se pautou muito pelo confronto físico, com ambas as equipas a chegarem às cinco faltas nos primeiros 20 minutos e a verem um jogador seu a ser expulso. A primeira ordem de saída foi para o sportinguista Deo, por ter pontapeado Rafael Henmi, e a partir daí o Benfica cresceu. Tanto cresceu que empatou aos dez minutos, já com o Sporting a ter outra vez cinco jogadores em campo. Na zona central, André Coelho remata forte e a bola bate em Fernandinho para só parar dentro da baliza.

Depois de Djô ser expulso, Bruno Coelho não conseguiu converter o livre perante André Sousa. Mas à segunda oportunidade, aos 17 minutos, o ala do Benfica não falhou e colocou a sua equipa em vantagem. Mas voltaríamos a assistir a outra mudança no marcador. A um minuto e meio do fim do primeiro tempo, Merlin marcou de livre.

O regresso dos balneários foi marcado por um Sporting a querer passar para a frente do marcador, conseguindo-o cinco minutos depois. Da esquerda, Fortino passa para Pedro Cary, que, fora da área, remata colocadíssimo de pé esquerdo para o 3-2.

A partir da metade da segunda parte, parecia que só ia dar Sporting. Diogo aproveitou da melhor maneira um canto, despistou Raúl Campos e rematou forte para a baliza “encarnada” (30’). Três minutos depois, Merlin ampliou a vantagem para três golos, fazendo o segundo da conta pessoal.

Mas o Benfica não estava pronto para desistir do jogo. A jogar com mais um depois da expulsão de Fortino, reduziu a desvantagem aos 36’, por intermédio de Raúl Campos. O espanhol viria a bisar um minuto depois, com um remate desde a zona central.

A um minuto e nove segundos do fim, o jogo tornou-se vertiginoso. O Benfica apostava forte na organização ofensiva e Bruno Pinto fez a paciência recompensar ao empatar o jogo, encostando o esférico na baliza. Vinte segundos depois, num lance em que parece existir falta dos “encarnados”, Henmi isola-se perante André Sousa e coloca o Benfica em vantagem pela segunda vez no jogo.

Mas o Sporting não queria ficar em desvantagem na final do play-off. A 25 segundos do fim, Diogo remata, a bola desvia em Cavinato e entra na baliza.

Se no tempo regulamentar vimos um jogo emocionante, o prolongamento não desiludiu e deu seguimento ao espectáculo. Um pouco à frente da sua área, Bruno Coelho repara num André Sousa adiantado e faz um chapéu monumental. Estava refeita a vantagem dos visitantes ao segundo minuto. A oito segundos do fim desta primeira parte complementar, Cardinal falhou uma grande penalidade.

Na segunda parte do prolongamento, as oportunidades voltaram a aparecer em catadupa. Duas delas protagonizadas por Cavinato, que rematou à barra e para defesa do guardião do Benfica.

Mas quem não marca, sofre. O Sporting jogava com guarda-redes avançado e Bruno Coelho aproveitou a situação para fazer o 8-6 com um remate de longe, a 1m48s do fim. O resultado final viria a ser estabelecido a 50 segundos do final, com Fernandinho a encostar após passe de Raúl Campos, que aproveitou uma bola perdida de Merlim.

Na quarta-feira, no pavilhão da Luz, o Benfica sagrar-se-á campeão nacional em caso de vitória. Se ganhar o Sporting, o título decide-se num quinto jogo, novamente no pavilhão João Rocha.

