Há cinco dias, na véspera do segundo jogo no Mundial 2018, Portugal abdicou do habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio Luzhniki, em Moscovo, mas Fernando Santos teve Pepe sentado ao seu lado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo. Neste domingo, em Saransk, a Federação Portuguesa de Futebol repetiu a receita: não houve treino de adaptação ao Mordovia Arena, Pepe voltou a ser o escolhido para antever o confronto com o Irão. E as ideias transmitidas pelo defesa central português não andaram longe das da conversa anterior.

Se contra Marrocos Pepe previu um duelo “nada fácil” contra uma “equipa bem trabalhada e competente”, frente ao Irão os jogadores portugueses terão uma partida na qual será necessária “muita entrega e luta” para vencer. “Temos muito respeito pelos nossos adversários. Não pensamos que estamos apurados. É um jogo muito importante, que dá a possibilidade de passar a fase de grupos.”

Envolvido em lances polémicos contra a Espanha e Marrocos, Pepe lembrou que Diego Costa “já comentou” uma jogada na qual Portugal foi “penalizado” e, frente aos marroquinos, o defesa diz que “vê-se nas imagens” que “estava a ser puxado”: “Se o Cristiano não marcasse o golo, seria penálti.”

Apesar de do outro lado estar um adversário com um treinador português que Pepe conhece bem, o defesa diz que Portugal não vai defrontar Carlos Queiroz: “Vamos defrontar o Irão. Vamos entrar com vontade. Um dos nossos pontos fortes é sermos aguerridos e solidários.”

