Lewis Hamilton (Mercedes), campeão do mundo de Fórmula 1, venceu este domingo o Grande Prémio de França, no circuito de Paul Ricard, Le Castellet, recuperando assim a liderança no Mundial de pilotos, com 145 pontos, mais 14 do que o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que terminou a prova em quinto.

Vettel comprometeu a prestação neste regresso da Fórmula 1 a França, ao envolver-se num acidente com Valtteri Bottas (Mercedes) logo na partida. A entrada do safety car na primeira volta alterou a hierarquia determinada na qualificação, com Bottas e Vettel a caírem para o meio do pelotão, acabando por ter que iniciar uma corrida de recuperação.

Hamilton, que cumpriu o traçado em 1h30m11,385s, assumiu o controlo com os Red Bull de Verstappen e Ricciardo a gerirem as expectativas, acabando por não conseguir manter esta ordem até final, num pódio onde acabou por surgir o Ferrari de Kimi Räikkönen por troca com o australiano. Valtteri Bottas acabaria, apesar de tudo, por cortar a meta em sétimo lugar.

