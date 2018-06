A Inglaterra goleou este domingo, em Nizhny Novgorod, o Panamá, por 6-1, com um bis de John Stones e um hat-trick de Harry Kane, que para além de ter contribuído para o apuramento dos britânicos, alcançou Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku na liderança dos melhores goleadores do Campeonato do Mundo da Rússia2018, com quatro golos.

PUB

Com seis pontos em dois jogos e empatados na liderança, os ingleses discutirão no último jogo com a Bélgica a questão do primeiro e segundo lugares, já com panamianos e tunisinos eliminados do Mundial.

Stones (8' e 40'), Harry Kane (22', 45+1' g.p. e 62') e Jesse Lingard (36') foram os autores dos golos de Inglaterra, enquanto Felipe Baloy (78') assinou o primeiro do Panamá em fases finais de campeonatos do mundo.

PUB

A Inglaterra - que obteve a sua maior goleada de sempre em mundiais - conseguiu ainda superar a marca da selecção russa, que detinha o resultado mais dilatado deste Rússia2018 com o 5-0 à Arábia Saudita. A selecção da Rosa foi para intervalo a vencer precisamente por 5-0, tendo conseguido ainda chegar a um resultado que lhe dava vantagem provisória sobre a Bélgica, com mais um golo marcado, terminando tudo igual no fim, com oito golos marcados e dois sofridos.

PUB