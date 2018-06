Amaal lia descontraidamente o jornal à janela do avião das linhas áreas russas que transportava a comitiva da Arábia Saudita de São Petersburgo para Rostov-on-Don, quando o seu companheiro do lado o abanou bruscamente. O motor da asa direita estava a arder. E esta nem foi a pior coisa que aconteceu aos sauditas neste Mundial, no qual se estrearam com uma pesada derrota frente à anfitriã russa, por 5-0. O problema dos jogadores e equipa técnica é agora regressar a casa, depois das duras palavras dos seus dirigentes.

O presidente suspenso do Sporting, Bruno de Carvalho, criticou publicamente os próprios jogadores via Facebook após uma exibição menos conseguida da equipa. Viu o plantel revoltar-se logo a seguir e perdeu o braço-de-ferro. Os jogadores sauditas foram humilhados publicamente por um post no Twitter do presidente da federação do seu país após a derrota frente aos russos e pediram humildemente desculpas ao povo e especialmente ao príncipe herdeiro Mohammad bin Salman.

As diferenças são naturalmente óbvias. É que a selecção do maior país da Península Arábica veio a este Mundial com objectivos que extravasavam os meramente desportivos. O reino tem estado envolvido numa guerra informal com a Rússia no conflito sírio, apoiando facções rivais ao regime de Damasco. Um conflito que envolveu também o Irão (o seu grande inimigo na região e com o qual mantém um clima de “guerra fria”), que está a fazer boa figura no Mundial.

O desconforto de Bin Salman na tribuna de honra do Estádio Luzhniki, em Moscovo, era indisfarçável, sentado ao lado direito do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que o separava de Vladimir Putin. Um incómodo que foi crescendo ao ritmo dos golos sofridos e que deixou até Infantino atrapalhado, hesitante entre confortar o príncipe ou congratular o poderoso Presidente russo.

Amaal (nome fictício, a pedido do próprio), que integra a comitiva saudita, conta ao PÚBLICO como o ambiente ficou pesado no final da partida de Moscovo. “O balneário parecia uma morgue. Todos os jogadores estavam envergonhados”, descreve no centro de treinos do Zenit, em São Petersburgo, onde os sauditas preparam as suas partidas sob fortes medidas de segurança.

Mais envergonhados ficaram perante a tempestiva reacção de Turki Al Sheikh, presidente da Autoridade Desportiva Geral da Arábia Saudita, cargo que acumula com a liderança da Federação Árabe de Futebol e do Comité Olímpico. “Peço desculpas a Sua Alteza. Os jogadores desonraram-nos. Assumo toda a responsabilidade e imploro o seu perdão pela humilhação.”

Já era muito constrangedor para os futebolistas, mas Sheikh não ficou por aqui: “Eles envergonharam-me perante o Príncipe. Demos tudo aos jogadores e eles entraram em campo sem se esforçarem 5% do que seria necessário… mas podemos fazer alguma coisa acerca disto. É isso que eles merecem.” E este é um aviso que pode também dar algumas pistas a Jorge Jesus sobre aquilo que vai encontrar na sua aventura na Arábia Saudita ao serviço do Al Hilal. A fase “Bruno de Carvalho” pode não ter ficado por Alvalade.

Depois de tudo isto, um avião com uma asa a arder parece um pequeno fait divers numa competição que os futebolistas vão querer que todos esqueçam rapidamente. “O mais estranho é que o comandante falou pelo microfone muito calmo a dizer que estava tudo bem, apesar de a asa arder cada vez mais, e praticamente ninguém entrou em pânico”, recorda Amaal. A excepção terá sido a equipa técnica liderada pelo argentino Juan Antonio Pizzi.

O treinador assumiu o cargo apenas em Novembro, após ter falhado a qualificação para o Mundial ao serviço do Chile, e não deverá ter um futuro longo na Arábia. Os argentinos são permanentemente acompanhados por um tradutor que, segundo Amaal, com alguns conhecimentos de castelhano, será demasiado zeloso, traduzindo literalmente tudo o que dizem e nem sempre na perfeição, causando alguns incómodos.

Árabes torcem por Portugal

A chegada de emergência ao aeroporto de Rostov-on-Don não fazia adivinhar nada de bom para a segunda partida do grupo frente ao Uruguai. Mas não foi tão dramática como se chegou a pensar, com a selecção saudita a perder “apenas” por 1-0, deixando traçado o seu destino na competição. Foi a primeira equipa a ficar oficialmente afastada da fase seguinte.

Talvez por isso a sessão de treino do final da tarde de sexta-feira não estivesse propriamente apinhada de jornalistas. Mesmo os sauditas estavam apenas representados por uma pequena equipa de televisão, havendo ainda um irrequieto e agressivo fotógrafo a andar nervosamente de um lado para o outro, disparando a sua câmara como uma arma dirigida aos atletas. Um grande contraste com o que acontecia antes do arranque da prova.

A Arábia Saudita encerra a participação no Mundial frente ao Egipto, também já afastado dos oitavos-de-final, num “clássico” árabe que estão ambos impedidos de perder, na segunda-feira. Principalmente os sauditas, que andam compreensivelmente apreensivos com o regresso a casa. Ainda para mais quando quase todos alinham no campeonato interno.

O único aspecto que pode amenizar a situação será a confirmação de que todas as selecções árabes vão ficar de fora da fase a eliminar. Mas boa e até excelente notícia para os sauditas seria que o Irão seguisse o mesmo caminho.

Depois de se despedir do Mundial, a Arábia Saudita estará em peso a apoiar Cristiano Ronaldo e Portugal já na segunda-feira à noite. “Isso é garantido”, admite Amaal.

