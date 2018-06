A FIFA anunciou este domingo que multou a Federação Dinamarquesa de Futebol em 20.040 dólares e fez um aviso por causa de distúrbios do público e da exibição de uma tarja sexista por parte dos adeptos dinamarqueses no Campeonato do Mundo.

O organismo que dirige o futebol mundial concluiu que espectadores dinamarqueses tinham atirado objectos contra adeptos da Austrália no empate a 1-1 entre as duas selecções na quinta-feira, em Samara. Também afirmaram que a Dinamarca não respeitou o protocolo pré-jogo antes do encontro com a Austrália.

A Dinamarca, actualmente em segundo no Grupo C, joga com a França na última jornada, na terça-feira, em Moscovo.

