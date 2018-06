Entrou sorridente, falou durante 13 minutos e bateu com insistência na mesma tecla: o Irão não será um adversário fácil para Portugal. Fernando Santos fez neste domingo, em Saransk, a antevisão do terceiro e último jogo da selecção nacional no Grupo B do Mundial 2018, uma partida contra um rival que não é “apenas bem organizado defensivamente”. “Saem muito bem em contra-ataque. Quando têm bola, sabem jogar e demonstraram isso no jogo com a Espanha”, alertou o treinador português.

Pela frente, garante Fernando Santos, está a “melhor selecção da Ásia” e só “as pessoas que estão menos atentas” ficaram surpreendidas com “o valor” demonstrado pelo Irão contra Marrocos e Espanha. O seleccionador nacional viu “todos os jogos que o Irão fez na fase de apuramento”, ficando logo “convencido de que é um adversário fortíssimo”.

“Vai ser um jogo duro, entre duas equipas que querem vencer. Acredito que a equipa portuguesa possa seguir em frente, mas será uma batalha e dura”, referiu Santos, que fugiu a uma pergunta sobre se já tinha informado a família sobre a data em que vai regressar a Portugal: “Ligo todos os dias à minha mulher, à minha família e ao meu neto”, limitou-se a dizer com um sorriso.

Ao contrário do que é habitual, desta vez o tema Cristiano Ronaldo quase que passou ao lado de uma conferência de imprensa de Portugal, mas na última pergunta Fernando Santos foi, mais uma vez, questionado sobre a importância do capitão português para a equipa. “O Cristiano Ronaldo fez a diferença no Sporting, no Manchester United e no Real Madrid. É lógico que faz a diferença na selecção. No entanto, este não será um jogo entre treinadores, nem é um jogo entre Ronaldo ou quem quer que seja", concluiu.

