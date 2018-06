No seu estilo habitual, Carlos Queiroz fez neste domingo, em Saransk, a antevisão do último jogo do Irão no Grupo B do Mundial 2018, uma partida para a qual os iranianos estão “preparados para competir com honra e dignidade” contra Portugal. O técnico destacou a qualidade da equipa portuguesa, mas “amigos amigos, futeboladas à parte”: “Não viemos para cá para sermos uns perdedores simpáticos.”

Bem disposto e antes de o Irão realizar o habitual treino de adaptação ao relvado da Mordovia Arena, na quente cidade de Saransk, Carlos Queiroz começou com uma declaração, garantindo que “para o Irão é um privilégio” saber que está a “lutar pelo sonho” de conseguir “uma histórica qualificação para a segunda fase”. Hábil na diplomacia, Queiroz aproveitou para piscar o olho aos adeptos locais: “Agradeço à Rússia e aos adeptos russos. Têm sido muito simpáticos para nós.”

Depois, falando sobre o jogo, o seleccionador do Irão passou a responsabilidade para Portugal, “um dos favoritos”. Para explicar o seu raciocínio, Queiroz lembrou os jogadores portugueses que ficaram de fora dos 23, como Nani, Rony Lopes, Éder, Rolando, João Cancelo, André Gomes e Nélson Semedo, e deixou uma pergunta: “Quantas selecções mundiais podem dar-se ao luxo de deixar de fora titulares de clubes como Inter, Barcelona, Lazio ou Mónaco?”

Após o jogo com a Espanha, Carlos Queiroz revelou uma conversa com os seus jogadores antes da partida sobre a táctica a utilizar para neutralizar os espanhóis: “Deixem estar a brincar à vontade com a bola lá longe, a única coisa que não pode acontecer é o cão vir brincar com a bola no nosso jardim.” O problema, diz o técnico, é que contra Portugal “o Fernando [Santos] vem com os bichos mais fortes, que podem mordem a qualquer momento”.

