Bruno de Carvalho sofreu uma derrota transversal na Assembleia Geral deste sábado e que conduziu a sua destituição do cargo de presidente do Sporting, tanto nos votos, como nos sócios. Sendo o Sporting um clube que premeia a antiguidade dos associados com mais votos, Bruno de Carvalho não teve a maioria em nenhum dos grupos, sendo que teve mais votos entre os sócios com menos anos de ligação ao clube.

De acordo com os números finais da votação da AG a que o PÚBLICO teve acesso, foi entre o grupo de sócios com apenas um voto (o mais numeroso) que o presidente destituído obteve a sua melhor votação. Entre os 2359 votos, o “sim” à destituição obteve 1174 votos, enquanto o “não” teve 1164, com uma diferença de apenas dez votos – registaram-se 17 abstenções, um voto branco e três nulos.

Se a diferença no grupo dos sócios com um voto é marginal, as distâncias entre o “sim” e o “não” vão aumentando à medida se avança na antiguidade dos sócios. No grupo dos sócios com dois votos, o “sim” à destituição teve 2052 votos, contra 1670 do “não” (e 26 votos em abstenção, mais oito nulos).

Nas urnas dos sócios mais antigos, o apoio a Bruno de Carvalho foi ainda menor. No grupo dos dez votos, o presidente destituído recebeu apenas 1390 votos (correspondentes a 139 sócios) num total de 6480 votos (648 sócios), e ainda teve os 112 votos de sete sócios com 16 votos, mas não teve qualquer apoio entre os sócios com 17 votos e os que têm 20 – não houve qualquer sócio com 21 votos a participar na AG de sábado.

Os números globais já tinham sido anunciados ao início da madrugada de domingo por Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral. O “sim” à “revogação colectiva com justa causa” dos membros do Conselho Directivo foi votado por 64,32% dos sócios (9477), contra 34,87% (5138) que votaram “não”. A vitória do “sim” é ainda maior quando falamos de votos: 70,85% (53.517) pelo sim; 28,43% (21.475) pelo não.

Uma derrota por estes números é particularmente significativa tendo em conta todas as vezes que Bruno de Carvalho se apresentou a votos, tanto em eleições como em AG. Nas eleições de 2011, em que ganhou Godinho Lopes, Bruno de Carvalho obteve 36,15% dos votos (32.915) correspondentes a 6047 sócios (41,53%).

Dois anos depois, em 2013, Bruno de Carvalho foi eleito com 53,69% dos votos (47.056) de 9423 sócios (59,5%). Em 2017, Bruno de Carvalho foi reeleito com números esmagadores face à concorrência, com 86,13% dos votos (47.056) de 16.605 sócios (89,08%). Na AG de Fevereiro passado que aprovou a alteração dos estatutos, a criação de um regulamento disciplinar e em que se votou pela continuidade da direcção, Bruno de Carvalho teve resultados acima dos 87% em todas as votações.

