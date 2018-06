Um grupo de sócios do Sporting impediu neste domigo de madrugada os jornalistas de se aproximarem do presidente destituído, Bruno de Carvalho, no exterior da Altice Arena, em Lisboa, obrigando à intervenção da Polícia de Segurança Social (PSP).

Bruno de Carvalho falava com o grupo de sócios à saída da Assembleia Geral extraordinária do Sporting em que foi aprovada a sua destituição, por 71,36% dos votos, quando os jornalistas presentes no local tentaram abordá-lo e foram impedidos.

Momentos antes, no interior do pavilhão, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares, foi atingido por uma garrafa de água quando se preparava para anunciar os resultados da Assembleia Geral de decidiu a destituição do Conselho Directivo do clube.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi destituído do cargo, por decisão da maioria dos sócios que votaram em Assembleia Geral extraordinária, no sábado.

Jaime Marta Soares anunciou no local que a destituição do Conselho Directivo liderado por Bruno de Carvalho foi aprovada com 71,36% dos votos e recebeu 28,64% de votos contra.

Mais cedo, numa reunião magna que teve início às 14h30 e que se prolongou até ao início da madrugada de hoje, Marta Soares anunciou que as eleições para os órgãos sociais do Sporting serão marcadas para 8 de Setembro.

