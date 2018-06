Dois braços, duas cores, o espírito de entreajuda. “É a minha foto divina”, conta ao El País o fotógrafo brasileiro Rodrigo Villalba, responsável pelo clique da fotografia que põe em evidência o contraste da cor de pele dos dois jogadores e o espírito de união e que tem vindo a ser amplamente partilhada nas redes sociais.

Tudo aconteceu a 19 de Junho, durante o jogo em que o Senegal venceu a Polónia por 2-1 em Moscovo, no Mundial 2018. Na fotografia aparece Sadio Mané, estrela do Senagal que joga no Liverpool, e Thiago Rangel Cionek, o defesa central polaco que joga pelo SPAL, de Itália. “Foi aos 35 minutos da segunda parte. Mané caiu e Cionek o ajudou a levantar-se. No momento em que vi como se davam as mãos sabia que tinha a foto que queria”, afirma.

“Fiquei o jogo todo à procura de uma fotografia assim”, diz. “Tinha pensado em tirar uma fotografia que mostrasse o contraste da cor da pele”, conta o fotógrafo de 41 anos que está a fazer a cobertura do seu segundo Mundial. Segundo diz ainda ao El País, o seu principal objectivo era mesmo “captar a diferença entre as pessoas, mesmo que sejamos todos iguais”.

O fotógrafo enviou todas as fotografias que tirou durante o jogo para as agências em que trabalha, mas optou por ficar com as fotografias que mostram os dois braços num momento de apoio: “Essa tinha algo pessoal. Queria publicá-la na minha conta do Instagram”. Acabou por fazê-lo e conseguiu mais de 11 mil gostos.

Até a FIFA partilhou a imagem no seu Instagram, onde somou mais de 645 mil gostos. “Acho que mostra como a união dos povos é possível”, diz o fotógrafo, que não acredita vir a conseguir uma foto tão boa quanto esta.

