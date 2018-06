A sua vida durou 73 anos (1918-1991), mas a obra perdurará por muitos mais, ainda que não lhe tenha sido dada ainda a visibilidade merecida. Por estes dias, Tóssan ocupa a Galeria Municipal do 11, na Festa da Ilustração de Setúbal. Uma delícia.

“Eu não estava de todo preparado para a complexidade e para a riqueza das memórias que o Tóssan ainda tem hoje”, disse, durante a inauguração, Jorge Silva, comissário da exposição A Vida É Engraçada, mas Eu Levo-a a Sério. Acrescentou que o que ali apresentava era “um pequeno ensaio” do que gostaria de ter feito. E até confessou, com delicadeza e graça, que tinha vontade de que todos os visitantes desaparecessem dali, para poder desfrutar do que reunira.

Logo à entrada, a atenção vai para um macaco pendurado, uma reprodução, em recorte, da imagem da capa do livro Animais, Esses Desconhecidos, de 1965. Apetece ficar.

Foto Macaco (in Animais Esses Desconhecidos) Tóssan

As diferentes facetas e artes de Tóssan estão espelhadas numa exposição que reúne imagens publicadas em crónicas na imprensa, retratos, anúncios, ilustrações para histórias infantis, textos, caricaturas, livros. Tudo trabalhado com minúcia e polvilhado com sátira. É difícil não sorrir ao olhar para as paredes da galeria.

“Tóssan era o humorista total, o poeta do absurdo, o declamador de memória prodigiosa, o incrível conviva que reinava em jantares e festas, desfiando ininterruptamente histórias fantásticas que muitas vezes eram apenas episódios da sua vida real, o eterno apaixonado pela infância, que brindava as crianças, que não teve, com jogos desenhados e papéis recortados”, pode ler-se no catálogo da mostra.

Alguns dos trabalhos remetem-nos para a infância, como testemunhou José Teófilo Duarte, designer e director do projecto É Preciso Fazer Um Desenho? “Quando estava a ajudar a montar a exposição e toquei em originais de O Velho, o Rapaz e o Burro, não pude deixar de me emocionar”, contou também na inauguração, um pouco antes de ser exibido um filme de Tóssan, com Tóssan e… uma gravata.

Foto Cão Pêndio. Ilustração da colecção de trocadilhos à volta da sílaba "cão". Editada em 1959 pela Portugália e em 2015 pela Bruaá Tóssan

Foi uma exibição pública inédita de um pequeno filme mudo e a preto e branco que só a família e os amigos do autor conheciam. Nele, Tóssan digladia-se com uma gravata. Esta começa por fugir a ser aprisionada no seu pescoço, escondendo-se em vários recantos e obrigando-o a percorrer a casa à sua procura. Mais tarde, o protagonista finge desinteressar-se dela, numa espécie de amuo, até que a gravata volta a insinuar-se e a aproximar-se. Um divertido jogo de sedução e rendição que acaba com um nó de gravata feliz, mas irreverente até ao fim.

“Tóssan era o vulcão explosivo que contagiava tudo o que tocava. Foi assim no Teatro Lethes em Faro, no TEUC em Coimbra, na Embaixada do Brasil, no Diário de Lisboa e na editora Terra Livre. Escrevia para a gaveta, em centenas de papéis rabiscados com ideias, esboços e poemas completos, de um nonsense e humor irresistíveis, a dar um sentido à vida, que Tóssan acreditava absurda.” Mais palavras de Jorge Silva, que acredita que “Tóssan merecia mais, precisa de mais”.

Lembrou que o centenário do seu nascimento termina em Maio de 2019, informou que esta exposição viajará para Espinho em Setembro e afirmou: “Apetece-me dizer que a última palavra sobre Tóssan ainda não foi escrita, ainda não foi impressa.”

Não será esta, mas fica o contributo — sério, mas não fúnebre.

