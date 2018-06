“A terra é azul”

Vista do espaço, a terra continua azul e prossegue imperturbavelmente o seu duplo movimento simultâneo de rotação e de translação, garantindo a manutenção da vida na terra. Porém, se aproximarmos o nosso olhar dos dois terços da terra cobertos por oceanos e mares, constatamos que o espaço marítimo apresenta um movimento aleatório e complexo de ameaças à defesa e à segurança das populações que fazem uso do mar.

Recentemente, de modo a responder aos desafios colocados por uma mudança global, fruto da complexidade de fatores naturais e antrópicos, algumas organizações internacionais e alguns Estados têm vindo a assumir uma nova estratégia centrada no conceito de resiliência, enquanto capacidade para gerir e absorver choques num mundo em mudança.

Tendo em conta o cenário apresentado, a questão que se coloca é a seguinte: em que medida a Marinha Portuguesa pode apresentar ao mundo uma capacidade de resposta resiliente e sustentável?

Pois bem, a Marinha oferece um campo de investigação privilegiado para compreender como é que uma instituição centenária, com mais de 700 anos, vinculada a um modelo organizacional de Duplo-Uso militar e não militar promove a resiliência e a sustentabilidade.

Nesta lógica, enquanto organização de alta fiabilidade, a Marinha é uma organização resiliente vinculada a um conjunto de fatores, entre os quais, a capacidade de auto-organização e de adaptação, a sinergia das capacidades, o feedback das lições aprendidas. Tais fatores permitem responder às consequências nefastas, que podem decorrer num quadro de ameaças sociais, económicas ou ambientais, no espaço marítimo.

Todavia, de uma forma vanguardista, a Marinha integrou um tipo de resiliência, fruto de um processo de investigação, que representa uma visão paradigmática de transformação. Consubstanciados em paradigmas, estes elementos permitem à Marinha adaptar-se de uma forma sistémica, através de três propriedades de resiliência, designadamente, o equilíbrio, a otimização e a flexibilidade, criando uma estrutura capaz de ser redimensionada às respetivas opções e prioridades politicamente definidas.

Embora, numa primeira abordagem, o modelo de Duplo-Uso da Marinha Portuguesa possa suscitar alguns contornos paradoxais resultantes da falta de compreensão do modelo, que estabelece a harmonização entre a componente militar e a componente não militar, numa análise mais detalhada este modelo apresenta uma coerência sistémica que veicula uma visão de sustentabilidade.

Com efeito, numa época em que a ciência e a politica estão a integrar a resiliência e a sustentabilidade para garantir a perenidade dos sistemas organizacionais, a Marinha Portuguesa representa um modelo intergeracional de alta fiabilidade, que soube integrar a visão de sustentabilidade, de modo a garantir a satisfação de defesa e segurança das gerações passadas, continuando a garantir a satisfação das necessidades das gerações atuais e das gerações futuras, nas vertentes social, económica e ambiental.

Tal como Galileu, obrigado a renegar, perante o Tribunal Romano do Santo Oficio, a sua teoria heliocêntrica de que a Terra se movia em torno do sol, teria dito baixinho "e pur si muove!" ("e, contudo, ela move-se"), apesar do choque orçamental de 2011, e da decisão politica ter fraturado a Autoridade Marítima Nacional da estrutura orgânica da Marinha, hoje também muitos podem continuar a dizer baixinho e, contudo, o Duplo-Uso é sustentável!

Em nota final, gostaríamos de terminar com uma reflexão que reflete uma visão de ambiente e de sustentabilidade.

O planeta terra, o sistema mais eficiente de suporte de vida, tem a virtude de garantir a sua sustentabilidade, através do duplo movimento de rotação e de translação. Como todos sabemos este duplo movimento tem duas funções, regular o dia e a noite e as estações do ano; nesta amplitude existe vida na terra.

Assim, também, o Duplo-Uso, um dos sistemas mais eficiente para garantir o uso do mar, tem a virtude de garantir a sua sustentabilidade, através do duplo movimento de defesa e de segurança. Como muitos sabem este duplo movimento tem duas funções, regular as atividades militares e não militares; nesta amplitude existe otimização dos recursos.

