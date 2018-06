O Presidente da República sofreu uma indisposição súbita, este sábado, durante uma visita ao santuário do Bom Jesus, em Braga. O momento foi filmado pela RTP e a CMTV, que mostram Marcelo Rebelo de Sousa a ser levado em braços para um hotel nas imediações do santuário, onde foi assistido até chegar uma viatura do INEM e, posteriormente, uma ambulância.

Momentos antes de desfalecer, e como é perceptível através das imagens televisivas, o chefe de Estado tinha pedido um copo de água. Àquela hora, perto das 13h, registavam-se temperaturas elevadas em Braga e Marcelo, que não é fã de ar condicionado, vestia fato e gravata.

A assessoria de imprensa de Belém confirmou, entretanto, que a indisposição terá sido originada por uma quebra de tensão e que o Presidente está bem. No site da Presidência, uma nota refere a "ligeira indisposição" acrescenta e que, "seguindo conselho médico", o chefe de Estado deslocou-se ao hospital de Braga.

A chegada ao local, de funicular, tinha sido normal. Marcelo Rebelo de Sousa estava bem disposto, falou com os traseuntes, tirou fotografias, como habitualmente, e visitou o santuário durante dez a 15 minutos.

Menos de uma semana depois da formalização da candidatura das Festas de São João de Braga a Património Cultural Imaterial, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto passar hoje o dia na cidade, começando por visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte ao final da manhã, participando na abertura oficial das Festas de S. João ao início da tarde e inaugurando a estátua a S. João, às 18h. Agora, e segundo Belém, a agenda presidencial para o fim-de-semana sofrerá "uma adaptação".

