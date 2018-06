O Presidente da República já saiu do hospital após a quebra de tensão que lhe provocou um desmaio esta manhã, durante uma visita à Basílica do Bom Jesus, em Braga. A agenda presidencial só deverá ser retomada na segunda-feira. Foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa que falou aos jornalistas, após ter tido alta.

O Presidente explicou que se tratou de uma "vulgaríssima intoxicação alimentar" que resultou numa "quebra abrupta de tensão" que ele, aliás, sentiu. "Senti que ia desmaiar a qualquer momento, ainda pedi água, mas não adiantou de nada", contou, acrescentando que foi muito bem tratado e que, no hospital, fez soro para repor os níveis de hidratação.

A indisposição aconteceu por volta das 12h48, depois de Marcelo ter chegado de funilcular e ter visitado, sempre ao sol, as obras junto à basília. "Eu já vinha indisposto desde ontem. A tensão máxima e mínima devem ter baixado muito e desmaiei", contou.

À saída do hospital, o Presidente acrescentou que ainda se sente "um bocadinho fraco" e que suspende a sua agenda hoje e amanhã, a conselho dos médicos, porque "não é prudente com estes temperaturas estar a desidratar mais" e proque não quer pôr em causa a sua ida aos EUA (quarta-feira, dia 27, reúne-se na Casa Branca com Donald Trump).

"Tenho ainda de ir aos EUA e, se tudo correr bem, tenho de ir à Rússia", apoiar a selecção nacional", disse, mostrando-se triste por não poder festejar a noite de São João em Braga. "A minha grande pena, porque era um sonho, é não ir ao São João de Braga".

Na sexta-feira, dia em que assumiu já estar indisposto, Marcelo ainda promulgou o diploma do regime jurídico da educação inclusiva, que pretende responder à "diversidade das necessidades e potencialidades" dos alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário.

