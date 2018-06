Museu das Descobertas I

Acerca do já famigerado Museu das Descobertas, não me é difícil entender que a discórdia esteja centrada só no “nome”. Basta referir as personalidades históricas, literárias e poéticas que já designavam esses feitos como “descobertas”. Desde a polémica de Colombo lusitano… até à explosão de sabores que as “descobertas” proporcionaram ao mundo com as novas especiarias, entre muitos outros aspectos relevantes da “História universal”, são paradigmas dos múltiplos atributos do novo Museu. A ser instalado em edifício já existente, englobaria os feitos positivos dos portugueses mas, paralelamente, as suas acções negativas.

O Museu deveria ter uma ala com o tema da "escravatura", para que os professores e alunos tivessem conhecimento desse facto económico negativo mas, do qual resultou também o hibridismo étnico, artístico e cultural positivo. Esse departamento dos Descobrimentos ofereceria um potencial museológico e expositivo impressionante para qualquer turma de estudo.

A aquisição da estatuária monumental para o futuro acervo do Museu e, do tempo colonial moderno, seria outra excelente ideia para a criação de outra ala sobre as colónias. Depositados de modo desarrumado em Moçambique, tendo como exemplo a Fortaleza de Maputo e seu historial de lutas entre várias nacionalidades europeias na disputa do negócio ligado à escravatura, seria o motivo para a musealização ainda por fazer.

Se o Estado Novo não conseguiu homenagear o Infante D. Henrique com um monumento em Sagres, o Museu das Descobertas, descentralizado, implementaria no Algarve toda a Cultura que se liga ao turismo e na principal plataforma da "Expansão portuguesa".

Museu das Descobertas II

Na guerra aberta contra o Museu das Descobertas que a Câmara Municipal de Lisboa pretendia erigir vem agora uma carta que se diz representativa dos negros e negras de Portugal a propor um Museu do Colonialismo, e da Escravatura.

Convém parar um pouco para pensar. A palavra Descobertas cheira um pouco a Estado Novo e a Exposições do Mundo Português pela exaltação de um feito que os portugueses de facto fizeram e que segundo já alguém escreveu terminou com a chegada das naus portuguesas à Índia. Até aí, tudo foi descobrir e mostrar ao mundo novos mundos como o Brasil (por acaso já depois da Índia, mas na mesma escala de tempo).

Houve muita ciência e muita aventura envolvidas e isso foi uma história. O que depois fizemos com essas terras já foi outra história. Decerto que o nosso colonialismo não foi pior do que o de outras nações europeias, mas talvez não tenha sido suficientemente melhor. Não estabelecemos o racismo tão típico de países como o Reino Unido, mas não criámos um mundo igual para todos, o que talvez nem fosse possível naqueles tempos recuados.

No que fomos melhores do que todos foi no transporte de escravos de África para o Brasil e América. E disso nos deveríamos penitenciar. A Aventura (nome que proporia para o Museu) teve fases em que Portugal trabalhou em prol da humanidade e fases em que fez o contrário. A Aventura deve ser completa.

Carlos Anjos, Lisboa

