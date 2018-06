As autoridades espanholas viveram uma noite agitada nas costas do Sul do país e no arquipélago das Canárias. No espaço de poucas horas, entre a madrugada e a manhã deste sábado, foram resgatadas 569 pessoas que chegaram a bordo de 21 embracações.

Segundo dados dos serviços de salvamento marítimo, citados pelo jornal El País, foram resgatadas 264 pessoas em 16 barcos perto do estreito de Gibraltar e outras 176 pessoas em quatro embarcações no Mar de Alborán, uma zona do Mediterrâneo entre a costa da Andaluzia e as de Marrocos e Argélia, no Norte de África.

A maioria das pessoas resgatadas foram levadas para o porto de Tarifa, localizado a cerca de 25 quilómetros de Algeciras, no extremo Sul de Espanha. Alguns dos imigrantes foram levados para o porto de Barbate, na mesma região. Entre os resgatados há um elevado número de menores e alguns bebés, de acordo com fonte da agência de salvamento marítimo citada pelo El País.

Durante a madrugada deste sábado, foram ainda ajudadas pelas autoridades marítimas espanholas 129 pessoas a bordo de um único barco, ao largo da ilha da Grande Canária, no Oceano Atlântico. São imigrantes de origem subsariana e encontravam-se em bom estado de saúde, de acordo com as autoridades.

Esta semana, outros três barcos, com mais de 300 pessoas a bordo, chegaram às Canárias. Desde 2006 que o arquipélago não recebia tantos migrantes num tão curto espaço de tempo.

O bom tempo faz com que as autoridades de Espanha esperem que a chegada de imigrantes às costas de Espanha aumente nas próximas semanas. Há seis dias, o país autorizou o aportamento do navio Aquarius em Valência. Nas 48 horas seguintes, mais de mil de pessoas chegaram à costa da Andaluzia.

