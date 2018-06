Duas semanas depois de ter conquistado o seu primeiro título no Challenge Tour, por ocasião do KPMG Trophy, na Bélgica, Pedro Figueiredo está já na luta pelo segundo, ao coliderar o SSE Scotish Hydro Challenge (250 mil euros em prémios) após a terceira e penúltima volta, no Macdonald Spey Valley Golf Club, em Aviemore, na Escócia.

Também Filipe Lima é candidato à vitória, mas no European Tour, tirando o melhor partido da entrada no BMW International Open (€2 milhões de ‘prize-money’), ele que este ano compete no Challenge Tour. Também com três voltas disputadas, no Golfclub Gut Laerchenhof, em Pulheim, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, encontra-se empatado com mais sete jogadores no 9.º lugar, somente a duas pancadas dos líderes.

No SSE Scotish Hydro Challenge, Pedro Figueiredo está empatado na frente com o galês Stuart Manley, tendo ambos subido do segundo ao primeiro lugar ao concluírem a jornada deste sábado com 69 pancadas, 2 abaixo do Par 71, ultrapassando assim o escocês David Law, que marcou 71 caindo para terceiro, empatado com o dinamarquês Joachim Hansen.

Figgy e Manley – que venceu no passado domingo o Hauts de France Golf Open, em França –, ambos com voltas de 67-69-69, totalizam 205 pancadas (-7) e têm a vantagem mínima sobre os seus mais próximos opositores.

“Ganhei muita confiança da vitória de há duas semanas na Bélgica. Esta semana mostra que ainda estou em forma e sinto-me muito relaxado”, afirmou Pedro Figueiredo, que tem como ‘caddie’ o jogador português Tomás Silva, que falhou o ‘cut’ no mesmo torneio. “A Bélgica foi uma grande semana para mim e eu estava muito mais tenso lá do que aqui na Escócia. Espero que possa aprender com essa experiência e vencer de novo amanhã”, acrescentou.

No BMW International Open, Filipe Lima marcou 69 (-3) subindo 15 lugares para entrar no top-10. Com um total de 213 (-3), vai tentar tornar-se o primeiro português a vencer no European Tour desde o êxito de Ricardo Santos no Open da Madeira de 2012. Apenas duas pancadas o separam do sexteto de líderes, composto pelos alemães Martin Kaymer, Maximilian Kieffer, os ingleses Aaron Rai e Chris Paisley, o australiano Scott Hend e o dinamarquês Lucas Bjerregaard, detentor do título no Portugal Masters.

