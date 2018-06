O defesa central Rúben Dias admitiu este sábado alguma "ansiedade" na selecção portuguesa no Mundial 2018, mas defendeu que a "confiança" da equipa vai crescer com a progressão na prova. "Esse factor existe, inevitavelmente, porque é um Campeonato do Mundo e a selecção é campeã da Europa. Como todas, queremos passar e ir o mais longe possível", justificou.

O atleta, que ainda não se estreou na Rússia, diz que o conjunto das “quinas” é formado por "jogadores muito bons, com muita qualidade e todos com o mesmo objectivo", mas que nem sempre estão a produzir o que desejam. "Por razões alheias, por vezes, as coisas não saem como devem ou queremos, mas é um Campeonato do Mundo. Passa por começar de forma menos boa e, ao longo da competição, ir crescendo e ganhar confiança. Ela virá naturalmente", assinalou.

Rúben Dias está a par das críticas que têm sido feitas ao desempenho exibicional de Portugal, porém, prefere que o enfoque seja colocado num percurso de sucesso: a selecção nacional está no topo do grupo B com os mesmos quatro pontos de Espanha, enquanto o Irão de Carlos Queiroz, adversário na segunda-feira em Saransk, tem três, e Marrocos, já afastado, zero.

"É óbvio que há sempre aspectos a melhorar e mal da equipa que não o deseje fazer constantemente. Porém, e dado o contexto e dificuldade que tem sido a prova para qualquer competidor, estamos no bom caminho. Este jogo será decisivo para passar este grupo e, como tal, vamos continuar a evoluir, mas estamos bem", referiu.

O mais jovem futebolista dos 23 eleitos, com apenas 21 anos, está a saborear o "sonho que virou realidade" de participar no Mundial pela selecção, "sem dúvida uma experiência enriquecedora, com jogadores muito experientes e rotulados a nível mundial". "É muito mais enriquecedora por essa parte, no entanto, o caminho ainda vai curto e queremos percorrer um longo", concluiu.

