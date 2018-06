O México mostrou neste sábado que a vitória sobre a Alemanha na primeira jornada não foi por acaso, triunfando em Rostov sobre a Coreia do Sul por 2-1 em jogo da segunda ronda do Grupo F do Mundial 2018.

Com este triunfo, “el tri” ficou com um lugar nos “oitavos” praticamente garantido e pode ficar ainda hoje com o apuramento fechado, caso haja uma vitória da Suécia sobre a Alemanha ou um empate neste jogo, mais logo, em Sochi.

Da mesma forma, a selecção asiática não ficou eliminada com esta derrota, mas o resultado que lhes interessa do confronto entre nórdicos e germânicos é um triunfo dos campeões do mundo em título, que irão defrontar na ronda final.

Num jogo que estava a ser bastante equilibrado, foi um penálti convertido aos 24’ por Carlos Vela, após mão na bola de Jang, que inaugurou o marcador. Já na segunda parte, “Chicharito” Hernández fez o segundo dos mexicanos aos 66’. A Coreia ainda conseguiu reduzir com um grande golo de Son, já em tempo de compensação.

A ronda final do grupo será na próxima quarta-feira, com um Coreia do Sul-Alemanha em Kazan e um México-Suécia em Ecaterimburgo.

