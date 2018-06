Os triatletas João Pereira e Melanie Santos conquistaram este sábado as primeiras medalhas para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, ao ganharem o ouro no sprint, no circuito urbano de Altafulla, província de Tarragona, Espanha.

João Pereira, vencedor de três títulos europeus no último ano (dois por Portugal - em sprint e na distância olímpica - e um pelo Benfica, na vertente de equipas), demorou 10m10s a nadar (750 metros), 31m14s no ciclismo (20 quilómetros) e 15m15s a correr as duas voltas num total de cinco quilómetros, terminando em primeiro com 57m28s.

As medalhas de prata e bronze foram arrecadadas por dois espanhóis: Antonio Seoane (57m45s) e Antonio Lopez (57m57s). João Silva, o outro atleta português que participou nesta prova, terminou em 10.º (1h01m22s).

Por seu lado, Melanie Santos ficou em primeiro lugar com o tempo 1h04m52s, superando a segunda classificada, a espanhola Anna Contreras, por 1,42 minutos. Em terceiro lugar ficou a italiana Federica Parodi, que fez a prova em 1h06m5s, enquanto a outra portuguesa em competição, Gabriela Ribeiro, foi quinta com 1h07m28s, mais 2m36s do que a conterrânea.

"Queria lutar pelo ouro, embora soubesse que não era fácil. Tive logo uma atitude agressiva no arranque e isso permitiu-me acreditar", disse no final da prova Melanie Santos.

A atleta do Benfica admitiu que a parte mais complicada foi a bicicleta, por causa do vento, e considerou "muito gratificante ter conseguido esta medalha".

Também o atirador João Costa conquistou uma medalha de bronze no tiro com pistola de ar comprimido 10 metros, ao fazer 217.0 pontos. João Costa subiu ao pódio atrás do sérvio Damir Mikec (240.9 pontos), que conseguiu o ouro, e do esloveno Kevin Venta (237.5 pontos), que arrecadou a prata.

Os Jogos do Mediterrâneo decorrem até 1 de Julho, num evento que reúne 26 países.

