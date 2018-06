Lewis Hamilton conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio de França em Fórmula 1, com o finlandês Valtteri Bottas a ocupar a segunda posição da grelha, garantindo o pleno da Mercedes na linha de partida.

Sebastian Vettel (Ferrari), que assumiu a liderança do Mundial de pilotos no Canadá, com um ponto de vantagem sobre o britânico campeão do mundo em título, obteve o terceiro melhor tempo para a oitava prova da temporada, que regressa a França após uma década, voltando a correr-se no circuito de Le Castellet depois de a prova aí ter decorrido pela última vez em 1990.

Pole number 75, and his first in France!



