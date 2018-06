O espanhol Roberto Martínez parece querer ir pelo caminho mais difícil, mas os adeptos de bom futebol agradecem ao seleccionador da Bélgica. Com talento para dar e vender do meio-campo para a frente, os belgas passaram sem dificuldades no segundo teste no Mundial 2018, somando o segundo triunfo na prova por três golos de diferença. Depois do 3-0 na estreia contra o Panamá, a Bélgica goleou a Tunísia em Moscovo (5-2), com Romelu Lukaku e Eden Hazard em destaque. Mérito do futebol ofensivo dos “diabos vermelhos”, mas também demérito da frágil defesa tunisina. O peso das camisolas parece que vai diminuindo para as estrelas belgas, mas o arriscado 3x4x3 de Martínez ainda não foi realmente testado.

A proposta do antigo treinador do Everton é sedutora, mas perigosa. Com jogadores do quilate de Kevin de Bruyne, Eden Hazard e Dries Mertens, e um goleador como Romelu Lukaku, o espanhol construiu a equipa da frente para trás. Com Mertens e Hazard próximos de Lukaku, de Bruyne fica com o papel de construir, tendo a seu lado o sempre fiável Axel Witsel. A juntar a este quinteto fantástico, Martínez entrega a Thomas Meunier a responsabilidade de fazer o flanco direito, ficando Carrasco com a mesma função do lado oposto. Mais atrás, com as lesões de Vermaelen e Kompany, o trio de defesas é formado por Alderweireld, Vertonghen e Boyata. A melhor aposta para os belgas repetirem o México 86, onde a geração de Pfaff, Gerets, Scifo, Ceulemans e Claesen atingiu as meias-finais? O caminho para Martínez até aos quartos-de-final parece acessível. Depois, muito provavelmente frente a um Brasil ou a uma Alemanha, a conversa será outra.

Após uma amarga derrota frente à Inglaterra, a Tunísia manteve o 4x3x3 habitual. Mas quase tudo correu mal para a selecção de Nabil Maaloul, que terá que esperar pelo duelo com o Panamá para quebrar a “maldição de Rosario”: os tunisinos foram os primeiros africanos a vencer num Mundial (3-1, contra o México, na cidade argentina de Rosario), mas não voltaram a ganhar nenhum dos 13 jogos que fizeram na prova desde 1978.

Antes de se cumprir o terceiro minuto, Mustapha travou um primeiro remate de Meunier, mas, na primeira grande jogada, a Bélgica marcou. Quase sempre de primeira, os belgas foram trocando a bola e quando Hazard entrou na área, foi travado em falta pela ingenuidade de Youssef. O capitão belga aproveitou a 13.ª grande penalidade neste Mundial, tantas quantas foram assinaladas em toda a edição anterior, para fazer o 1-0.

Decididos a resolverem rapidamente o problema, ao contrário do que tinha acontecido na estreia, os belgas não baixaram o ritmo. Aos 13’, após mais um jogada desenhada a régua e esquadro, Hazard quase fez o segundo. A Bélgica impressionava pela qualidade, mas os tunisinos ajudavam: Maaloul perdeu a meio campo para Mertens, e o jogador do Nápoles ofereceu a Lukaku o 2-0.

Até aí, só se tinha visto o lado bom da Bélgica, mas na resposta o único jogador em campo que compete no campeonato belga marcou: nascido em Cannes, Dylan Bronn ganhou nas alturas e, à primeira oportunidade, a Tunísia parecia ter ainda uma palavra a dizer.

O golo sofrido e o calor de Moscovo colocaram um travão na avalanche ofensiva de Martínez. A partir de meio da primeira parte, a Bélgica passou a ter menos bola, mas os problemas para Maaloul estavam apenas a começar: se a defesa tunisina já não transmitia confiança, com as lesões de Bronn (24’) e Youssef (41’) a passadeira ficou definitivamente estendida para a Bélgica.

No minuto 45, Lukaku falhou por centímetros; na última jogada da primeira parte, um disparate de Maaloul colocou a bola nos pés de Munier e o defesa do PSG isolou Lukaku. Na cara de Mustapha, o avançado de José Mourinho no United bisou na partida, igualando Cristiano Ronaldo com quatro golos no topo da lista dos melhores marcadores. Três erros grosseiros acabavam de vez com a resistência tunisina.

Novamente com Meunier como protagonista, o filme repetiu-se no arranque da segunda parte. Com um passe longo, o “15” da Bélgica abriu por completo a defesa africana, mas desta vez foi Hazard a ganhar o duelo com o guarda-redes da Tunísia e a bisar.

Com a segunda vitória na prova garantida e um jogo com a Inglaterra pela frente cinco dias depois, no enclave russo de Kaliningrado, Martínez poupou os dois protagonistas do jogo (Lukaku e Hazard), entrando para os seus lugares Fellaini e Batshuayi. E perante uma defesa tunisina desgastada e remendada, a qualidade do avançado do Borussia Dortmund traduziu-se em golos: à quarta tentativa, no minuto 90, Batshuayi conseguiu finalmente fazer o 5-1. Mas esta Bélgica é tão perigosa a atacar como permeável a defender e Khazri, o mais talentoso dos tunisinos, reduziu para 5-2.

Oito golos e seis pontos em dois jogos confirmam toda a qualidade desta Bélgica, mas a audácia de Martínez só agora começará a ser testada.

