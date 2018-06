Vinnie Paul, co-fundador e baterista dos Pantera, morreu aos 54 anos, segundo um comunicado da banda colocado no Facebook. “Vincent Paul Abbott, conhecido como Vinnie Paul, morreu. Paul é mais conhecido pelo seu trabalho como baterista nas bandas Pantera e Hellyeah.” O comunicado, que não dá mais pormenores, acrescenta que a família pede respeito pela sua privacidade.

Juntamente com o seu irmão, o guitarrista Dimebag Darrel, também já desaparecido, Vinnie Paul formou em 1981 os Pantera, que se tornariam um dos mais respeitados grupos de heavy metal dos anos 90 e senhores de um culto à escala global, principalmente depois da entrada de Phil Anselmo, o segundo vocalista, em 1986.

Segundo a revista de música norte-americana Billboard, os Pantera obtiveram ao longo da sua carreira quatro nomeações para os Grammy e viram entrar nove álbuns seus no Top 200 da publicação, correspondente aos discos mais vendidos, tendo em 1994 Far Beyond Driven atingido o número um da lista.

Em 2003, os irmãos Vinnie Paul e Dimebag Darrell, que já não gravavam um álbum de originais desde 2000 sob o nome Pantera, uma vez que Phil Anselmo estava dedicado a outros projectos, fundaram uma nova banda a que chamaram Damageplan, cujo disco de estreia se intitulou New Found Power. Apenas um ano depois, durante um concerto em Dezembro de 2004, Dimebag Darrell foi baleado e morreu em palco, numa actuação em Columbus (EUA). Desde 2006, Vinnie Paul é baterista dos Hellyeah, outra banda heavy metal formada por antigos membros de vários grupos.

Os Pantera passaram mais do que por Portugal, a primeira das quais a 12 de Março de 1991, quando fizeram a primeira parte dos Judas Priest no Dramático de Cascais.

