O projecto do campus da Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, foi lançado há cerca de 10 anos e está prestes a ficar concluído. Em Setembro começa o primeiro ano lectivo nas novas instalações, um projeto complexo e ambicioso, inteiramente custeado pela sociedade civil -- com excepção do terreno, oferecido pelo município de Cascais. Até à data, 37 empresas e mais de 600 doadores individuais contribuíram com um total de 39 milhões de euros. O objectivo da Fundação Alfredo de Sousa, entidade que reúne as doações, é chegar aos 50 milhões. Pedro Santa-Clara, o responsável pelo projecto, está confiante. Em entrevista ao PÚBLICO, explicou o que podemos esperar do novo campus e apresentou o espaço que vai estar aberto não só aos alunos, mas também às empresas e à sociedade civil.