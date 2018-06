A proposta de uma nova Lei de Bases da Saúde do Bloco de Esquerda (BE), discutida esta sexta-feira no Parlamento, baixou à especialidade sem votação. O anúncio foi feito pelo deputado Pedro Filipe Soares, no final do debate que demorou duas horas, "para que não seja o PS a ajudar a direita a rejeitar a proposta de António Arnaut".

"Este debate foi agendado com tempo e não está cá nem o primeiro-ministro nem o ministro da Saúde. Registamos, mas não recuaremos no combate que fazemos para que nesta legislatura o sonho de António Arnaut seja reconstituído bem como o trabalho feito por ele e por João Semedo. Esperamos que haja uma maioria nesta casa que não lhes vire as costas", afirmou o líder parlamentar do BE. A intenção dos bloquistas tem por base uma proposta, apresentada em livro, feita pelo socialista recentemente falecido António Arnaut e pelo ex-dirigente do BE João Semedo.

PUB

O debate abriu com a declaração de Moisés Ferreira, deputado do BE. “Este é um momento para se ter coragem. É tempo para instituir a Saúde como direito e fechar a porta ao negócio. Precisamos de ter uma nova Lei de Bases da Saúde que recupere a ideia de um serviço geral e gratuito e que olhe para o futuro, que coloque no centro a prevenção da doença e a promoção da saúde”, afirmou.

PUB

O deputado do BE enumerou as propostas do partido: “Um SNS com gestão exclusivamente pública, que faça a separação entre público e privado, um SNS que deve ser o prestador principal de cuidados de saúde e os privados e o sector social supletivos.” Propõe o fim das taxas moderadoras, o direito à carreira e progressão na mesma e a dedicação exclusiva dos profissionais. “Para termos financiamento deve estar previsto, como o BE defende, que o SNS deve ser dotado das condições necessárias. Não vale a pena recorrer ao argumento estafado de que não há dinheiro, se há dinheiro para injectar nos bancos”, acrescentou.

E deixou um recado ao PS, partido que sustenta o Governo. “Uma nova Lei de Bases não pode ser só um exercício de cosmética ou um mero jogo de palavras. Deve ser clara quanto à gratuitidade, investimento, valorização dos profissionais, separação entre público e privado.”

A resposta não tardou pela deputada do PS Catarina Marcelino, que lembrou que o Governo criou um grupo de trabalho para fazer uma proposta de nova Lei de Bases da Saúde. Conclusões apresentadas esta semana e que estão em discussão pública até Setembro, altura em que o Governo deverá apresentar a sua proposta. Para a deputada, são mais os pontos que unem as duas propostas do que os que as separam.

“O BE e o PS querem um SNS melhor, mais eficaz, adaptado aos tempos modernos, que os portugueses estejam no centro do SNS. O Governo tem um calendário próprio com uma proposta de lei prevista chegar ao Parlamento em Setembro. PS e Governo não têm medo de outras propostas e de um caminho para consensos. Até onde está o BE disponível para ir no diálogo e na convergência com o PS?”

PUB

Moisés Ferreira reafirmou que o partido está disponível para diálogos e consensos "desde que não sejam mera retórica". E acrescentou, já em resposta à declaração do socialista António Sales, que a proposta do grupo de trabalho criado pelo Governo "é insuficiente". "Mantém a mesma formulação do investimento, mantém as taxas moderadoras e as PPP [parcerias público-privadas]."

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

António Sales afirmou ser "vital olhar sem preconceitos ideológicos" para o que pode ser a melhor forma de investimento. "Temos de olhar as taxas moderadoras como um elemento de moderação, podendo ser minimizadas na lógica de redução do esforço dos cidadãos. Queremos continuar o sonho de António Arnaut e por isso queremos reformular e reforçar o SNS para enfrentar os novos desafios."

O socialista lembrou igualmente o período de discussão pública da proposta do grupo de trabalho até Setembro, referindo que esta está "susceptível para receber todos os contributos e não vincula Governo nem Parlamento". Em resposta a um pedido de esclarecimento da direita, que questionou o PS sobre se concorda com o fim das PPP e com a gestão exclusivamente pública, António Sales reafirmou que o partido entende que "o privado é complementar".

"Privilegiaremos sempre sector público, mas entendemos que em determinadas condições, sendo complementar, terá o seu lugar. Relativamente às PPP entendemos, como disse, que devíamos equacionar sempre a melhor forma de racionalizar a melhor forma de investimento de serviços e infraestruturas. Estamos disponíveis para acolher contributos de todos os partidos para alcançar consensos", disse.

PUB