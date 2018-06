O ainda reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo, vai colaborar com o Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, uma espécie de governo-sombra do partido criado para elaborar o programa eleitoral com que os sociais-democratas se vão candidatar às eleições legislativas do próximo ano.

PUB

Sebastião Feyo está de saída da Reitoria da Universidade do Porto (UP) – a nova equipa reitoral é empossada na próxima quarta-feira – e o PSD não perdeu tempo a convidá-lo, considerando-o um “activo muito importante, uma pessoa muito bem preparada”, conforme salientou David Justino, presidente do CEN.

Ao que o PÚBLICO apurou, Sebastião Feyo, que deixou a direcção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) em Junho de 2014 para assumir o cargo de reitor, foi convidado pela antiga ministra dos governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, Maria da Graça Carvalho, e é com ela que vai trabalhar na área do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia.

PUB

Esta não é a primeira vez que os dois trabalham juntos. Entre Novembro de 2003 e Fevereiro de 2005, o reitor foi assessor da antiga ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior para o Processo de Bolonha. E também já trabalhou com David Justino, enquanto ministro da Educação, quando integrou o Conselho Nacional de Educação em representação do Conselho de Reitores.

“A antiga ministra e o reitor são ambos engenheiros e têm uma relação de proximidade que se complementa. Há uma grande consonância entre os dois”, declarou ao PÚBLICO fonte da actual equipa reitoral, destacando a “enorme notoriedade internacional” de Sebastião Feyo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Acontece que o professor só estará disponível para se juntar à equipa que integra o órgão de aconselhamento do presidente do PSD depois de encerrar o seu ciclo à frente da Reitoria da UP. O projecto com que se candidatou era para dois mandatos, mas apenas cumpriu um. Em Abril, o director do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, António Sousa Pereira, foi eleito reitor da UP, vencendo as eleições por um voto.

Antes do processo eleitoral para a UP, Sebastião Feyo foi abordado pelo PSD, também no âmbito do CEN, para colaborar na área das Infra-estruturas e Coesão do Território, coordenada pelo director da FEUP, Falcão e Cunha, mas na altura disse que não.

Na próxima semana, passa o testemunho ao seu sucessor, António Sousa Pereira, mas a sua marca fica. Internacionalização, Inovação (dentro da área do empreendorismo), Empregabilidade e Inovação Pedagógica foram algumas das bandeiras de Sebastião Feyo, a quem todos reconhecem competência, experiência e visão sobre qual deve ser o projecto para o ensino superior e para a ciência em Portugal.

PUB