Os vizinhos da B.A.5: lugar a compensações?

PUB

Num ambiente de êxtase colectivo, praticamente sem contraditório, de criação de um el dorado regional, com a abertura daquelas infra-estruturas militares de Monte Real à aviação civil, terão sido esquecidos, pelos presentes no fórum sobre o tema do passado dia 18, em Leiria, os reais afectados (mais uma vez) por aquela solução.

Desde há muitos anos que os residentes de oito localidades limítrofes àquela Base andam a suportar, dia e noite, os cerca de 250 decibéis de ruído aquando da descolagem dos F-16, ainda que a OMS. diga que não devem ultrapassar, para os humanos, os 60…

PUB

Com a eventual partilha desses equipamentos militares por voos civis – estes mesmo não atingindo tais valores – os habitantes locais vêem a poluição sonora deles juntar-se à dos F-16, cumulativamente com o agravamento de outras, como trepidações e a deterioração da qualidade do ar/ambiente, à sua volta.

Seria, pois, a altura de os poderes públicos, como elemento do cenário da tal desiderato – uma vez que se pede a essas populações o seu sacrifício pelo interesse mais geral – contemplarem aí, dalguma forma, a compensação delas por tais incómodos de décadas: com, por exemplo, a redução do IMI sobre os seus imóveis localizados na periferia, e/ou apoio financeiro à insonorização das casas como, aliás, acontece noutros países.

Joaquim Heleno, Monte Real

Políticos e governantes

A arte da política é difícil, requer habilidade, conhecimento e intuição. São dos políticos as declarações de guerra, os acordos de paz, os acordos comerciais, os acordos culturais, científicos, os relacionamentos entre as nações, e por aí em diante. Muitos desses artistas nem sempre correspondem ao que os cidadãos esperam deles; uns mais competentes ou mais habilidosos ou mais intuitivos do que outros, uns mais sérios, menos exibicionistas, outros mais espalhafatosos, multiplicando sempre os seus feitos, e aqui está a diferença: quando uns trabalham só numa tarefa de missão pelo país, tudo se aplaude, mas quando querem exibir os seus egos, o seu orgulho, dá em desastre, de que os governados vão sofrer as consequências. Nessa luta política, de jogos de bastidores de sedução, prepotência, fraqueza quando há força ou vice-versa, traições ou espionagem criminosa, há uma fronteira que não deveria ser ultrapassada - a dignidade e o bem para os povos.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Museu das (re)descobertas

PUB

Duas mãos cheias de académicos portugueses, e outros tantos distintos intelectuais pontificando nas universidades de Harvard e Yale (EUA); Collége de France e Sorbone (França); São Paulo e Campinas (Brasil) manifestaram-se contra a designação "Museu das Descobertas", uma das promessas eleitorais de Fernando Medina, preferindo a designação “expansão”. O distinto presidente da câmara alfacinha quer honrar o período das descobertas portuguesas “por mares nunca dantes navegados”. Eu sei que pode parecer exagero mas acho que “descoberta” é muito mais empolgante do que “expansão”. No tempo das caravelas não havia geolocalizadores ou base de dados centralizada. Portugal deve redescobrir-se.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PUB