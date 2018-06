O ministro do Interior italiano e líder da extrema-direita, Matteo Salvini, sugeriu que a protecção policial concedida há vários anos ao jornalista e escritor Roberto Saviano pode estar em causa. Saviano diz que o dirigente máximo da Liga é uma ameaça ao Estado de direito.

Numa entrevista ao canal Rai Tre, Salvini deixou no ar a hipótese de que poderá haver uma reavaliação das ameaças contra o jornalista de investigação, com o argumento de que “é justo perceber como é gasto o dinheiro dos italianos”. “Serão as entidades competentes a avaliar se corre algum risco, embora me pareça que [Saviano] passa muito tempo no estrangeiro”, disse o ministro do Interior na quinta-feira de manhã.

Em 2006, Saviano publicou Gomorra, um livro baseado nas investigações que levou a cabo durante o tempo que passou infiltrado na máfia napolitana e que rapidamente se tornou um sucesso de vendas. As revelações sobre as ligações comerciais e políticas dos dirigentes criminosos tornaram o jornalista num alvo óbvio de ameaças e, desde então, Saviano é acompanhado por uma escolta policial em todos os seus movimentos. Calcula-se que em Itália haja pelo menos uma centena de jornalistas e investigadores objecto de segurança policial personalizada.

Nos últimos tempos, Saviano tem sido um dos principais críticos de Salvini e das políticas anti-imigração da Liga. Dias antes da ameaça do ministro, o jornalista tinha publicado um artigo de opinião no The Guardian em que condenou a decisão de Roma de fechar os portos italianos a um barco com centenas de migrantes a bordo.

Na sequência das palavras de Salvini, Saviano, num texto no El País, acusa o ministro de o ameaçar usando as “palavras de um mafioso”. Recusando temer pela sua segurança, o jornalista diz ser apenas “um meio que Salvini utiliza para destruir o Estado de direito”.

