Há mais pormenores sobre a “casa dos horrores” revelados pelos filhos e vítimas do casal Turpin, acusado de ter mantido em cativeiro e durante vários anos os seus 13 filhos em Perris, na Califórnia. Entre as novas revelações está a informação de que uma das filhas foi vítima de tentativa de violação sexual por parte do pai, conta o Washignton Post.

Foi a filha de 17 anos — a mesma que fez o telefonema que levou as autoridades até ao socorro dos seus 12 irmãos — quem contou aos investigadores os abusos que aos 12 anos sofreu do pai. Num dos episódios, David Turpin tirou as cuecas à filha e a colocou-a no seu colo, enquanto a tentava beijar na boca.

Para além dos abusos do pai, a jovem partilhou as agressões que sofreu por parte da mãe. Chegou a ser apertada no pescoço por estar a ver um vídeo do popular cantor canadiano, Justin Bieber, enquanto a mãe lhe perguntava “queres morrer?”. “Sim, queres. Queres morrer. Vais morrer e vais para o inferno”, terá continuado a mãe.

O caso dos Turpin foi conhecido no início deste ano. Com idades compreendidas entre os dois e os 29 anos, os 13 filhos do casal apresentavam sinais evidentes de subnutrição, com o adulto mais velho, de 29 anos, a pesar apenas 37 quilos. Viviam sujos, no escuro e passavam grande parte do tempo acorrentados. Como consequência, o desenvolvimento muscular estava claramente abaixo do que seriam os valores estimados para as suas idades.

Para além dos intensos problemas de subnutrição e higiene — só tomavam banho uma vez por ano e não podiam lavar as mãos acima da linha do pulso — as crianças e jovens adultos nunca foram levados ao dentista, tinham direito a apenas uma refeição por dia e era frequente serem privados de irem ao quarto de banho. Estes castigos podiam durar semanas ou meses.

Quando questionadas pelas autoridades sobre a existência de medicação na casa, o grupo de crianças não conhecia o significado de medicamentos.

Apesar de as crianças não poderem ter brinquedos, não faltavam embalagens ainda por abrir de todo o tipo de brinquedos, que permaneciam intocados.

David e Louise Turpin foram já formalmente acusados de 50 crimes cada um. Entre as acusações estão tortura, maus tratos, negligência e detenção ilegal, sendo que seria a mulher a responsável pela maior parte das agressões, uma vez que passaria mais tempo com as crianças. Os advogados de defesa do casal tentaram diminuir o número de acusações, mas só o conseguiram fazer em relação à criança mais nova do casal, de dois anos, por ausência de provas de abusos físicos. Se forem condenados com todas as acusações, o casal enfrenta uma pena de 94 de prisão, que só poderá ser evitada com uma fiança de 12 milhões de dólares.

