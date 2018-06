As forças de segurança venezuelanas foram responsáveis por centenas de mortes de civis em operações de combate ao crime, avança um relatório publicado esta sexta-feira pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Ao contrário do último relatório da ONU sobre a violência na Venezuela, publicado em Agosto de 2017, este não relata o uso de violência excessiva durante as manifestações que ocorreram no país sob a presidência de Nicolás Maduro, mas documenta os “testemunhos chocantes e credíveis de mortes extrajudiciais durante as operações de combate ao crime que ocorreram desde 2015, conhecidas como Operações para a Libertação do Povo (OLP)”, lê-se no comunicado do relatório.

Entre Julho de 2015 e Março de 2017, o gabinete da procuradoria-geral registou a morte de 505 pessoas pelas forças de segurança durante aquelas operações.

“Os testemunhos das vítimas lançam dúvidas se as OLP eram mesmo para desmantelar grupos criminosos”, avança o relatório. “Há elementos que parecem indicar que elas eram um instrumento para o Governo mostrar alegados resultados de redução do crime.”

Segundo as testemunhas, nas operações as forças de segurança conduziam “raides a bairros pobres para deter 'criminosos' sem terem qualquer mandado judicial; matavam homens jovens que estavam dentro do perfil [de criminoso], algumas vezes nas suas próprias casas; e, finalmente, alteravam os lugares para que parecesse que tinha havido uma troca de tiros”, explica o comunicado.

