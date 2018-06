Os Estados Unidos estão a preparar abrigo para cerca de 20 mil crianças migrantes em quatro bases militares norte-americanas, avança o New York Times nesta quinta-feira, citando uma fonte do Governo. A iniciativa surge depois de a Administração Trump ter estado sob fogo por causa da política de “tolerância zero” quanto à imigração, ao abrigo da qual tem separado centenas de famílias na fronteira entre os EUA e o México.

Serão instaladas 20 mil camas em bases militares dos estados do Texas e do Arkansas para acolher “crianças não acompanhadas”, disse um porta-voz do Pentágono, Michael Andrews. Segundo a BBC, as camas estarão em bases militares antigas e servirão tanto as crianças que foram separadas dos pais, como as que atravessaram a fronteira sozinhas. Não é certo se estes abrigos se dedicam unicamente às crianças ou também às famílias. Desde o início de Maio, pelo menos 2300 crianças foram separadas dos pais quando estes tentaram entrar de forma ilegal nos EUA.

PUB

“Isto é sequer fazível?”, perguntou o senador de Nova Iorque, Chuck Schumer. “Estão a ser dadas indicações contraditórias. É mais um exemplo desta administração a fazer o anúncio de uma medida grande e ambiciosa sem que tenham planos de como a vão aplicar”, criticou uma responsável pelo Women's Refugee Comission, uma associação de defesa dos direitos dos imigrantes, Michelle Brané, ouvida pelo New York Times.

PUB

O Presidente Donald Trump recuou na decisão de separar famílias na fronteira, prevendo que os pais e filhos fiquem todos detidos no mesmo espaço e por tempo indeterminado – antes, as crianças eram mantidas em centros junto à fronteira, enquanto os pais eram detidos e levados para julgamento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, foi nesta quinta-feira ao Texas visitar centros de detenção de filhos de imigrantes ilegais, mostrando-se contra a situação em que se encontram as crianças.

Porém, a visita ficou marcada pelo casaco que usou, no qual se lia nas costas “I really don’t care. Do u?” ("Não quero saber. E tu?"). A polémica foi imediata, mas a porta-voz de Melania referiu que era “apenas um casaco”. Já Donald Trump disse no Twitter que a mensagem no casaco era uma mensagem para os “desonestos” meios de comunicação social.

PUB