Os festejos de São João no Porto vão levar a proibições de trânsito que abrangem 25 arruamentos já a partir das 16h00 deste sábado e a impedir o estacionamento em parte da rua de S. João, revelou a autarquia.

No seu portal de notícias, a Câmara do Porto indica que os "condicionamentos de trânsito e estacionamento "por razões de segurança" se prolongam até domingo, alertando que as datas "podem ser alteradas mediante as condições meteorológicas, caso não permitam a realização dos trabalhos".

De acordo com a autarquia, a partir das 19h00 está proibido o trânsito no tabuleiro inferior da ponte Luiz I, mas a partir das 16:00 os cortes, "assegurados pela polícia", abrangem vários locais da cidade, nomeadamente a Ribeira, Massarelos, Cedofeita, Galiza, Praça da República, avenida Gustavo Eiffel e várias artérias da Baixa, num total de 25.

A Câmara do Porto cita, em concreto, a interdição ao trânsito "no interior da zona delimitada pelos seguintes arruamentos": ruas de D. Pedro V, da Piedade, praça da Galiza, ruas da Torrinha, Cedofeita, Álvares Cabral, praça da República e Gonçalo Cristóvão.

À lista juntam-se, ainda, a rua de Santa Catarina, no troço compreendido entre a Rua de Gonçalo Cristóvão e a Rua da Escola Normal, a rua da Escola Normal e a r Rua de D. João IV, no troço compreendido entre a Rua da Escola Normal e a Rua Formosa.

A câmara indica ainda a proibição da circulação no interior da zona limitada pela rua Formosa, no troço compreendido entre a Rua da Alegria e a Rua de D. João IV, rua da Alegria, no troço compreendido entre a Rua Formosa e a Praça dos Poveiros, praça dos Poveiros, rua do Campinho e avenida Rodrigues de Freitas, no troço compreendido entre a rua do Campinho e a rua de S. Vítor.

Os condicionamentos surgem também na rua de S. Vítor, na alameda Basílio Teles, no viaduto Cais das Pedras, ruas de Monchique e do Infante D. Henrique, túnel da Ribeira, rua da Ribeira Negra e avenidas Gustavo Eiffel e Paiva Couceiro.

A excepção são "os transportes públicos, nos percursos autorizados", esclarece o município portuense.

No sábado, e "conforme sinalização a estabelecer no local", vai ser proibido o estacionamento na rua de São João, no troço compreendido entre as ruas Mouzinho da Silveira e Infante D. Henrique.

Por causa do fogo-de-artifício junto ao rio Douro, a circulação do metro do Porto no tabuleiro superior da ponte Luis I vai estar suspensa entre General Torres e São Bento, desde as 23h45 de sábado e às 04h00 de domingo, divulgou a empresa na sua página da Internet.

Durante aquele período, a Linha Amarela (D), funcionará de forma regular no Porto, entre as estações do Hospital de São João e São Bento, e em Vila Nova de Gaia, entre Santo Ovídio e General Torres.

Entre as 20h00 e as 05h00, a circulação de veículos nesta linha terá intervalos de seis minutos.

A partir das 05h00 horas, a frequência reduz gradualmente até atingir os 15 minutos.

Com excepção da linha Violeta, que encerra pelas 01h00, todas as outras linhas do metro têm operação especial para o São João, a começar às 20h00 e prolongando-se durante a madrugada.

Na Linha Azul (A) a frequência nocturna tem intervalos de 15 minutos até às 06h00.

Na Linha Vermelha (B), a passagem do metro realiza-se a cada 15 minutos até às 03h00, sendo que a partir dessa hora e até às 06h00 horas passa para 30 minutos.

Na Linha Verde (C), os veículos passam a cada 15 minutos até às 02h00, circulando a partir daí de 30 em 30 minutos.

Na Linha Laranja (F), o intervalo de circulação vai rondar os 15 minutos até às 03h00 e a linha Violeta (E) mantém o funcionamento dentro do horário regular, encerrando à 01h00.

