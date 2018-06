A acção foi convocada pelo movimento cívico Juntos pelo Rossio, através das redes sociais, e regista já uma manifestação de interesse significativa. Este domingo, a partir das 16 horas, os aveirenses irão juntar-se num piquenique especial: será, acima de tudo, uma acção de protesto contra o projecto de transformação daquela zona central da cidade de Aveiro. Antes disso, a proposta de intervenção que tanta polémica tem levantado irá ser debatida em sede de assembleia municipal. Uma reunião pública que terá lugar na noite desta sexta-feira (20h30) e que se espera igualmente bastante participada, atendendo às várias manifestações de descontentamento que o projecto tem suscitado na opinião pública.

O coro de protestos agravou-se assim que foi conhecida, ao pormenor, a proposta que ganhou o concurso de ideias para a requalificação do Rossio – da autoria do gabinete de arquitectura ARX Portugal. Se, no início, as preocupações se centravam na proposta de construção de um parque de estacionamento subterrâneo, a partir da apresentação pública do desenho as críticas alargaram-se, também, ao facto do actual jardim poder vir a ser transformado “num autêntico deserto de saibro, sem relva e sem sombras”. A avaliação é feita pelo grupo Juntos pelo Rossio - surgido logo após as primeiras notícias que davam conta da intenção da câmara municipal de Aveiro de construir um parque de estacionamento subterrâneo naquela zona central da cidade -, e subscrita por vários cidadãos.

Hélder Tércio Guimarães, arquitecto que elaborou o Plano do Largo do Rossio de 1982/83 - com a colaboração do Gabinete de Arquitectura Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, Francisco Caldeira Cabral –, já veio descrever a proposta vencedora como “uma grande laje, com um buraco no meio com lojas, carros por baixo, uma fiada de árvores à volta e um jardim encolhido num canto”. Num artigo de opinião publicado no site Notícias de Aveiro, o também ex-director do Departamento de Planeamento da Câmara Municipal de Aveiro sustenta que este plano de intenções para o Rossio é sustentado por “dois equívocos”: “O primeiro equívoco é a afirmação que o espaço está degradado e que não se pode recuperar. O segundo é afirmar que é necessário mais estacionamento no centro”.

O presidente da autarquia tem vindo a argumentar que nada está ainda definido em absoluto. Recentemente, em declarações ao PÚBLICO, Ribau Esteves explicou que a autarquia terá, ainda, de “fazer todos os estudos para tomar decisões” - estudos geotécnico, de tráfego e financeiro, exemplificou – e mostrou-se aberto a reflectir em torno da proposta. Na convocatória para a reunião da assembleia municipal desta sexta-feira também é dito que se trata de uma “apresentação da ideia base e recolha de contributos para o Estudo Prévio e Projecto de Qualificação do Rossio, com espaço para a participação dos cidadãos, no “período de intervenção do público”, que queiram apresentar contributos para o tema em debate.

