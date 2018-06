Os cinco membros do grupo La Manada saíram em liberdade, nesta sexta-feira, depois de pagarem a fiança de seis mil euros. O grupo foi condenado a nove anos de prisão por ter abusado sexualmente e em grupo de uma mulher durante as festas de San Fermín de 2016.

Para esta sexta-feira estavam também agendadas manifestações em Madrid, Saragoça, San Sebastián, Valência ou Sevilha em repúdio pela decisão do Tribunal de Navarra. A condenação por abuso sexual e não por violação gerou uma onda de indignação em Espanha, que continua, agora que estão em liberdade. Os cânticos repetem-se: “Não é abuso, é violação”; “A minha vida tem valor”; “Escuta, irmã, esta é a tua manada” ou "Não é um caso isolado, chama-se patriarcado", já tinham sido entoados nas manifestações de Abril.

Entre os argumentos a favor da libertação dos cinco homens, o tribunal considerou que os condenados perderam o anonimato, o que, no entender dos magistrados de Navarra, torna “impensável” o risco de reincindirem no mesmo crime e complica a possibilidade de fuga. Na decisão judicial, tornada pública nesta sexta-feira, salienta-se ainda as “extraordinárias dificuldades” que estes homens vão enfrentar para ter uma vida social normal assim que regressarem para junto das suas famílias, escreve o El País.

Os cinco homens ficam agora obrigados a apresentar-se às autoridades às segundas, quartas e sextas-feiras, proibidos de entrar na comunidade de Madrid (onde mora a vítima), de comunicar com ela, não podem sair de Espanha sem autorização judicial e os seus passaportes foram apreendidos.