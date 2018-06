Nos primeiros nove dias do Mundial 2018 foram marcados 58 golos. É o momento alto do futebol, celebrado por uns, chorado por outros. Eis uma selecção de imagens em que o denominador comum é o golo: umas vezes a imagem capta o momento antes do golo, outro o movimento do remate certeiro, noutras o festejo de jogadores e adeptos. Ou a desilusão de quem o sofreu. Há golos para todos os gostos.