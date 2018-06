A AS Roma, da Liga italiana, oficializou esta sexta-feira a contratação, por 17,25 milhões de euros, do extremo holandês Justin Kluivert, ex-Ajax, da Holanda.

O contrato entre o jovem de 19 anos e os romanos terá a duração de cinco anos e prevê ainda o pagamento de bónus por resultados, valor que pode chegar a 1,5 milhões de euros.

Justin Kluivert é filho de Patrick Kluivert, antigo jogador do Ajax, Barcelona e Newcastle. Justin deu nas vistas no campeonato holandês, com 30 jogos e 10 golos na última época.

Kluivert estreou-se pela selecção da Holanda em Março, entrando no particular contra Portugal.

