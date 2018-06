Um golo de Philippe Coutinho ao minuto 90+1' e outro de Neymar aos 90+7' evitou que o Brasil voltasse a empatar, apesar de ter desiludido frente à Costa Rica, que se despede da Rússia, após a segunda jornada do Grupo E, que começou nesta sexta-feira em S. Petersburgo. O resultado final foi 2-0.

Escaldados pelo empate com a Suíça na primeira jornada, e num Mundial cada vez mais marcado pelas grandes dificuldades a que os principais candidatos não estão imunes, os brasileiros encararam a Costa Rica com especial cuidado.

A estreia do lateral Fagner, na direita, foi a principal novidade nos "canarinhos". Mas os costa-riquenhos preferiram explorar o flanco oposto para responder à primeira investida de Philippe Coutinho.

A vertigem ofensiva de Marcelo e o défice de solidariedade, embrulhado nas incontáveis bolas perdidas na ala de Neymar, abriram uma avenida que poderia ter precipitado a troca de guião ao minuto 13, quando Borges falhou uma boa oportunidade para marcar a favor da Costa Rica.

O futebol pausado e previsível do Brasil não alimentava grandes ilusões perante um adversário organizado, sereno, objectivo e venenoso, ainda que Thiago Silva fosse administrando o antídoto certo.

Apesar de todas as contingências e de um golo bem anulado a Gabriel Jesus, os últimos 20 minutos do primeiro tempo anteciparam o que poderia ser a segunda parte. Especialmente depois da primeira acção acertada de Neymar, que Keilor Navas resolveu.

O guarda-redes do Real Madrid assumiria, de resto, logo no arranque da segunda parte, um papel fundamental quando o Brasil decidiu romper com o marasmo. Willian cedeu a vez a Douglas Costa, mas os protagonistas da verdadeira sapatada no jogo foram Paulinho e Coutinho. Os primeiros dez minutos foram verdadeiramente dramáticos para a Costa Rica, com Gabriel Jesus a acertar na barra e Gamboa a negar o golo a Coutinho num desvio providencial.

Mas a Costa Rica sobreviveu e ainda colocou Miranda em sentido, aliviando um pouco a pressão, saindo incólume no primeiro erro grave da defesa, lance que Neymar não conseguiu transformar no 1-0.

O avançado brasileiro tentou compensar com uma simulação na área de Navas, induzindo o árbitro em erro, por breves momentos, já que o videoárbitro corrigiu e anulou o penálti assinalado aos 78 minutos.

O tempo esgotava-se e o Brasil começava a interiorizar a ideia de voltar a empatar no Mundial, arrastando a decisão do apuramento para o jogo com a Sérvia. Mas Philippe Coutinho surgiu já em tempo de descontos para abrir caminho à primeira vitória do Brasil no Mundial. No último suspiro, Neymar fez o segundo e o resultado final.

