A Nigéria conquistou os primeiros três pontos deste Campeonato do Mundo, ao vencer a Islândia por 2-0, e quem agradece é a Argentina, que vê a sua situação mais fácil em véspera do último jogo do grupo D. Os nórdicos começaram bem o encontro, mas foi uma equipa irreconhecível aquela que entrou no relvado de Volgogrado, na segunda metade. Os africanos estiveram sempre em crescendo e acabaram o jogo a massacrar o adversário.

Ter mais bola de nada vale se isso não levar a que a equipa seja também superior no marcador, e a Nigéria foi um perfeito exemplo disso durante a primeira metade do encontro. Acabou com mais posse, mas não criou nenhum perigo junto da baliza de Halldórsson. A disciplina defensiva muito característica dos islandeses não permitia que fizessem melhor.

PUB

PUB

As oportunidades foram exclusivamente protagonizadas pela Islândia. Ao minuto seis, Sigurdsson rematou em jeito para a figura de Uzoho. Depois deste aviso dos nórdicos, o jogo tornou-se lento e as equipas passaram a apostar muito em bolas longas e lances de bola parada para chegarem à área adversária. A Nigéria ia esperando uma aberta da defensiva nórdica, que não cedeu. Foi preciso esperarmos pelo final dos primeiros 45 minutos para vermos mais um par de oportunidades, de novo criadas pela Islândia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O descanso fez bem aos nigerianos, que entraram logo decididos a criar mais perigo. E à primeira oportunidade, primeiro golo. Contra-ataque de Victor Moses, que galga pelo flanco direito para cruzar para a grande área, onde Ahmed Musa domina e remata para fazer o primeiro do encontro (49').

O golo era mesmo aquilo de que os nigerianos precisavam, pois começaram a pressionar mais os islandeses e a criar mais perigo. Não só estavam em primeiro no marcador, como também nas alturas, onde os cabeceamentos iam criando nervos à Islândia. Estavam invertidos os papéis da primeira parte. Mas Musa não queria que ficasse por aqui. O avançado do Leicester correu pela ala esquerda, penetrou pela área adversária, despistou Halldórsson para aumentar a vantagem, aos 75'.

Ao minuto 81, o VAR reverteu uma decisão em campo e assinalou penálti a favor da Islândia. Se os nórdicos tinham alguma esperança de inverter o resultado, Sigurdsson mandou-a por cima da barra. E com ela foi também a esperança da Islândia de se colocar mais perto dos oitavos-de-final: antes da derradeira jornada, os islandeses estão empatados com a Argentina com um ponto.

PUB