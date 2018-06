Jaime Marta Soares, presidente da mesa da assembleia geral (MAG) do Sporting, disse nesta sexta-feira que a reunião magna de sábado estava em risco, acusando Bruno de Carvalho de chantagem, mas logo de seguida afirmou que vai "engolir sapos" e aceitar as exigências do presidente do Sporting quanto a alterações no boletim de voto que vai ser entregue aos sócios do clube que vão decidir sobre a destituição ou não do actual presidente.

“Neste momento a realização da AG [Assembleia Geral] está em perigo por chantagem de Bruno de Carvalho. Ou o boletim é como ele quer ou não há funcionários. Está a fazer chantagem”, afirmou Jaime Marta Soares, em declarações ao Jornal das Oito da TVI. "Há cerca de uma hora, recebi uma mensagem que os funcionários serão chamados a sair do serviço que estarão a prestar se o boletim de voto não corresponder às exigências do senhor Bruno de Carvalho", acrescentou o presidente da MAG.

O presidente da MAG diz que Bruno de Carvalho quer “os boletins à maneira dele” e garantiu que fará tudo para que a AG se realize em “segurança total”. Mais tarde, na TVI24, Jaime Marta Soares esclareceu que “nem que tenha de engolir sapos” vai levar por diante a AG, mesmo que para isso “tenha de aceitar a chantagem de última hora”.

Num post no Facebook, Bruno de Carvalho contestou a formulação da pergunta: "É pedido pelo CD [Conselho Directivo] um boletim de voto claro, para que as pessoas possam votar sem enganos, e Eduarda Proença de Carvalho manda, dia 21 à tarde, um e-mail aos serviços a concordar. Mas dia 21 à noite já manda, com Jaime Marta Soares, um novo e-mail a recusar o que já tinha aceite. Boletim de voto é completamente enganador e desrespeita os sócios que vão enganar-se a votar", escreveu o presidente do Sporting.

Jaime Marta Soares explicou agora que a exigência de Bruno de Carvalho “é que no boletim de voto sejam criadas determinadas frases que nunca se viram num boletim de voto”. Segundo o presidente da MAG, o que está em causa nas exigências de Bruno de Carvalho não é a pergunta, mas sim uma explicação adicional nas respostas.

Na assembleia geral deste sábado, com início marcado para as 14h, os sócios do Sporting vão ser colocados perante a pergunta se pretendem ou não a revogação colectiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Directivo e as respostas possíveis são “sim”, “não” ou “abstenção”.

