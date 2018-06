Pinto da Costa garantiu esta sexta-feira que o FC Porto não está a negociar a saída de qualquer jogador. O presidente portista comentou, à margem da cerimónia de inauguração da exposição "Fotolegendas", no Museu do FC Porto, as notícias sobre Herrera, Marega e Brahimi.

"É verdade que o FC Porto procura alguns jogadores. Não é verdade que esteja disponível para vender os seus activos. É evidente que corre esse risco se baterem as cláusulas de rescisão. Mas até ao momento ninguém me comunicou nenhum interesse. Não estamos a negociar a saída de nenhum jogador", referiu Pinto da Costa.

O líder da SAD “azul-e-branca” desmentiu que Herrera esteja de saída do FC Porto: "Espero ver a fotografia dele no plantel da próxima temporada. Interesse do Real Madrid? Não falei com o Lopetegui".

Em relação a Marega e a Brahimi também “não há interessados”, reiterou.

“Ao FC Porto não chegou nada. Vi que o Brahimi tinha o Wolverhampton muito interessado. Falei com o responsável do clube e ele riu-se", disse Pinto da Costa.

O dirigente referiu ainda que Diego Reyes já não faz parte do plantel portista.

"O Diego Reyes já assinou há muito por outro clube. Não faz parte dos nossos planos", justificou.

O presidente portista revelou que tem acompanhado "com muita atenção" o Mundial 2018 e admitiu o desejo de ver Portugal chegar longe e de ver os jogadores do FC Porto terem excelentes desempenhos.

"Tenho seguido com atenção, porque gosto muito de futebol. Estou convencido que Portugal vai chegar à final, porque é isso que todos desejamos. Quem chega à final não é quem joga melhor, é quem joga para ganhar. E Portugal está a fazer um percurso brilhante", afirmou o dirigente, que para a final da prova aposta num "Portugal-México".

