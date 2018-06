O extremo brasileiro Davidson, de 27 anos, ex-Desp. Chaves, é o novo reforço do V. Guimarães, anunciou esta sexta-feira o clube transmontano, informação entretanto confirmada pelo emblema minhoto.

PUB

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respectiva SAD informam que chegaram a acordo com o Vitória Sport Clube, SAD para a transferência a título definitivo do jogador Davidson", informa a nota publicada pelo emblema flaviense.

O extremo brasileiro muda-se de Chaves para Guimarães, tal como o treinador Luís Castro. Davidson apontou um golo em 18 jogos na época 2016/17, a primeira ao serviço dos transmontanos, e cinco em 35 desafios na época transacta, que valeu o sexto lugar na I Liga.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Após ter passado por clubes brasileiros como o Galícia, o Fortaleza, a Jacobina e o Fluminense da Deira, o atacante chegou a Portugal no início da época 2015/16 para representar o Sp. Covilhã, da II Liga, tendo marcado 13 golos em 67 jogos pelos serranos.

Capaz de jogar em ambas as faixas do ataque, Davidson é o segundo reforço dos vimaranenses para a época 2018/19, depois de Loreintz Rosier, médio, de 19 anos, proveniente da equipa B do Sochaux, de França.

O V. Guimarães confirmou igualmente a saída do defesa Konan para a Liga francesa, acertando a transferência para o Stade Reims.

PUB