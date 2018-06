O Benfica oficializou esta sexta-feira o acordo com o defesa central argentino Cristián Lema, de 27 anos, oriundo do Belgrano, anunciando a contratação através do Twitter. Lema deverá ser apresentado nas próximas horas como reforço para o plantel de Rui Vitória.

"Espero primeiro uma boa adaptação. É um salto muito importante na minha carreira. Fiz uma boa época, num campeonato difícil e estava à espera de uma oportunidade como esta. Quando surgiu, tomei a decisão com a minha família, que ficou muito contente", declarou Lema à BTV.

