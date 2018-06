Em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, José Silva Peneda, coordenador do PSD para a área da Solidariedade e ex-presidente do Conselho Económico e Social, apela ao grupo parlamentar para que honre o património genético do partido. E sugere que a contagem do tempo de serviço dos professores seja indexada ao crescimento da economia. Leia aqui a entrevista na integra.