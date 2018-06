Operação de aspiração de lamas no Tejo

A operação de remoção de lamas com elevada carga orgânica arrancou na segunda-feira. A operação começa com a aspiração dos resíduos na zona onde estão acumulados, levada a cabo por mergulhadores profissionais, a cerca de 60 metros de profundidade junto às Portas de Ródão. Só assim é possível recolher os sedimentos e deixar no seu local as areias e as rochas naturais.

As lamas são então bombeadas para uma espécie de estação de tratamento (um floculador, tanque com grande dimensão, com sete metros de altura e três de diâmetro), que separa a maior quantidade de água possível dos sedimentos contaminados e é devolvida ao rio, enquanto as lamas são acumuladas em sacos gigantes. O sistema montado tem capacidade para retirar 400 metros cúbicos de efluente do rio por hora, dos quais é subtraído 98% de matéria orgânica. Leia aqui a reportagem