Usar o assistente digital do Google, que existe em colunas inteligentes e telemóveis, implica começar todas as questões e instruções com um “Hei, Google” ou “Ok, Google” – é uma frase que sinaliza ao aparelho que o utilizador pretende algo. Agora, o Google criou uma funcionalidade a que chama Conversa Contínua e que elimina parcialmente a necessidade daquelas frases.

A funcionalidade tinha sido prometida na última conferência anual para programadores, em Maio, e está disponível apenas para quem esteja a usar uma coluna Home em inglês americano.

Com esta alteração, as conversas podem assumir um tom um pouco mais natural. A nova funcionalidade tem de ser activada pelos utilizadores e só começa a funcionar depois de o assistente digital ter sido chamado uma primeira vez com a frase habitual. Depois disso, mantém-se activo e à escuta. Caso não detecte mais interpelações, o assistente desliga-se ao fim de oito segundos. Durante este período, há luzes acesas no aparelho, para indicar ao utilizador que a funcionalidade está activa. O utilizador também pode terminar imediatamente a interacção com o assistente, recorrendo a algumas palavras específicas, como “obrigado”.

“Para o Assistente Google ter uma conversa natural, deve ser capaz de perceber quando alguém está a falar com ele e deve ser capaz de responder a vários pedidos durante uma interacção”, explicou a empresa num comunicado. “Com a Conversa Contínua estamos a dar outro passo em frente para tornar as interacções com o Assistente mais naturais.”

