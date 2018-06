Esta semana, a jornalista Rita Marques Costa conversa com a socióloga Anália Torres, coordenadora do estudo "Igualdade de género ao longo da vida", publicado em Maio pela FFMS, e com os sociólogos Diana Maciel e Bernardo Soares Coelho, professores do ISCSP e investigadores do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género.

PUB

Com Tempo e Alma: Uma jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

Subscreva o programa Com Tempo e Alma no iTunes, no SoundCloud e nas aplicações para podcasts. Descubra mais programas do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

PUB

PUB