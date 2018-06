Como correu o exame? O exame correspondeu ao que aprendeu na escola? O que gostava que tivesse saído e não saiu? Qual foi a pergunta ou tópico do exame que correu pior?

Teresa Rodrigues, 17 anos, aluna de Ciências e Tecnologias

1. Correu-me bem, melhor que o do ano passado. Achei mais acessível que o do ano passado.

2. Acho que todas as perguntas estavam de acordo com o que tínhamos treinado. Talvez uma pergunta no final que fosse mais diferente, mas era tudo semelhante ao que foi leccionado.

3. Talvez algumas perguntas teóricas, umas temáticas mais antigas. Mas, no geral, saíram os temas que eu estudei.

4. A solubilidade, a última pergunta do exame. Tive só dez minutos para fazer, o exame não era pequeno, e acho que foi a que me correu pior.

Manuel Silva, 18 anos, aluno de Ciências e Tecnologias

1. Correu-me mais ou menos, era um, bocado difícil. Esperava que fosse mais fácil, mas acho que consigo tirar positiva.

2. Correspondeu. Acho que o que demos nas aulas saiu tudo no exame.

3. Sinceramente, não gostaria que saísse mais alguma coisa. O que saiu já foi suficiente.

4. Foi uma pergunta sobre a luz. Não estava preparado para essa questão.

Martim Magalhães, 18 anos, aluno de Ciências e Tecnologias

1. Achei que o exame foi mais acessível do que o do ano passado, acho que o nível de dificuldade entre as provas foi mais ou menos o mesmo.

2. Diria que sim, que correspondeu.

3. Nada em particular. Saiu o que toda a gente estava à espera, analisando os exames anteriores.

4. Talvez o grupo quatro, correspondente à experiência, me tenha corrido pior.

Francisca Nunes, 18 anos, aluna de Ciências e tecnologias

1. Correu bem, melhor que o do ano passado. Achei este exame mais fácil.

2. Pelas temáticas que saíram neste exame, acho que foram as leccionadas na disciplina, sim.

3. Gostava que tivesse saído uma experiência mais fácil, a deste exame não me correu muito bem.

4. Foi a experiência, que estava relacionada com densidade relativa que me correu pior.

