O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou nesta quinta-feira o lançamento de um concurso para a contratação de cinco vigilantes de natureza, antigamente designados por guarda-rios, devendo estar operacionais a tempo inteiro dentro de um mês. Estes homens terão a capacidade de recolher amostras de água do rio para análises.

“É uma forma de estarmos muito mais próximos do rio e com uma capacidade de intervenção imediata”, afirmou Matos Fernandes durante uma visita ao local onde está instalado o equipamento de remoção de lamas do Tejo, em Vila Velha de Ródão.

Estes profissionais terão ainda como missão a vigilância contra incêndios, detecção de caça e pesca ilegal e vigilância permanente do rio.

